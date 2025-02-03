Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за снегопада

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Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли в режим повышенной готовности из-за снега, дождя и сильного ветра. Об этом сообщил и. о. главы администрации Александр Скрябин.- В ночь на 4 февраля будут привлечены 109 единиц техники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях, с 5 утра число дворников будет увеличено до 700, - сообщил Александр Скрябин.Жителям рекомендуется быть аккуратными на улице. Стоит обходить хлипкие конструкции, столбы ЛЭП и сухие деревья.