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В Ростове из-за работ жители Первомайского района остались без воды

В Ростове из-за работ жители Первомайского района остались без воды
В Ростове-на-Дону жители Первомайского района остались без холодной воды. Информацию об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков в своем телеграм-канале.

Причиной отключений стали работы по установке затвора по улице Штахановского, 25. Холодная вода пропала в кранах у жителей 30 июля с 09:00. Ограничения коснулись жителей улиц в границах: Штахановского – Вятская – Самарский – Гуковский – 5-й Сахалинский – Форелевый –Белокалитвинская.

Восстановить водоснабжение обещали 31 июля к 09:00. Специалисты уже выехали на место для проведения работ. На период массовых отключений следует запастись водой заранее.
Фото: Rostov.ru
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