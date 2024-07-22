Жители Первомайского района Ростова остались без холодной воды из-за аварии
В Ростове 22 июля из-за аварии жители Первомайского района остались без воды. Об этом сообщил в своём телеграм-канале региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков.
Водоснабжение ограничено в районе улиц Орской, Днепропетровской и Вятской. Причиной отключения стал прорыв на водоводе по улице Днепропетровской, 81/3.
На месте происшествия работает бригада Ростовводоканала. Специалисты планируют восстановить водоснабжение до 12:00.