В Ростове из-за непогоды закроют въезд на Зеленый остров

Фото: МКУ "ДИСОТИ" Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону временно приостанавливается движение автотранспорта в сторону Зеленого острова из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили представители администрации Пролетарского района.Решение о закрытии понтонного моста, обеспечивающего доступ к Зеленому острову, было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. По сведениям метеорологов, в первой половине дня 21 мая в Ростове ожидаются сильные дожди с громом и молнией, не исключено выпадение града, а также усиление ветра до штормовых значений, с порывами до 25 метров в секунду.Действие ограничений начинается с 11:00 и завершится после улучшения погодных условий.