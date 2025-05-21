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В Ростове из-за непогоды закроют въезд на Зеленый остров

В Ростове из-за непогоды закроют въезд на Зеленый остров

В Ростове-на-Дону временно приостанавливается движение автотранспорта в сторону Зеленого острова из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили представители администрации Пролетарского района.

Решение о закрытии понтонного моста, обеспечивающего доступ к Зеленому острову, было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. По сведениям метеорологов, в первой половине дня 21 мая в Ростове ожидаются сильные дожди с громом и молнией, не исключено выпадение града, а также усиление ветра до штормовых значений, с порывами до 25 метров в секунду.

Действие ограничений начинается с 11:00 и завершится после улучшения погодных условий.
Фото: МКУ "ДИСОТИ" Ростова-на-Дону
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