В Ростове жильцов многоэтажки с детьми эвакуировали из-за пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону жильцов 21-этажного жилого дома срочно эвакуировали из-за случившегося пожара. ЧП произошло 15 декабря около семи вечера на улице Закруткина, 61.Жильцы дома почувствовали запах едкого дыма и сразу вызвали пожарных. Выяснилось, что полыхала квартира на 12-м этаже здания. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На этаже, где случился пожар, находилось семь человек, из них четверо детей. Их удалось вовремя вывести и никто не пострадал. Также из здания эвакуировали всех жителей.В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось потушить примерно через полчаса. Причина возгорания уточняется.