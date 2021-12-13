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В Ростове жильцов многоэтажки с детьми эвакуировали из-за пожара

В Ростове жильцов многоэтажки с детьми эвакуировали из-за пожара

В Ростове-на-Дону жильцов 21-этажного жилого дома срочно эвакуировали из-за случившегося пожара. ЧП произошло 15 декабря около семи вечера на улице Закруткина, 61.

Жильцы дома почувствовали запах едкого дыма и сразу вызвали пожарных. Выяснилось, что полыхала квартира на 12-м этаже здания. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На этаже, где случился пожар, находилось семь человек, из них четверо детей. Их удалось вовремя вывести и никто не пострадал. Также из здания эвакуировали всех жителей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось потушить примерно через полчаса. Причина возгорания уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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