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В Ростове в Суворовском сгорела квартира

В Ростове в Суворовском сгорела квартира
В Ростове-на-Дону в Суворовском сгорела квартира. Пожар случился 16 мая на улице Юрия Дубинина.

По предварительным данным, огонь охватил одну из квартир в доме № 15. Всего за пару минут огонь распространился на площади 20 квадратов. Соседи заметили задымление в подъезде и вызвали на место сотрудников МЧС. Как выяснилось, в помещении загорелись домашние вещи.

Для тушения привлекли 26 спасателей на семи автоцистернах. Из дома пришлось эвакуировать 30 человек.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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