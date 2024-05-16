В Ростове в Суворовском сгорела квартира

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В Ростове-на-Дону в Суворовском сгорела квартира. Пожар случился 16 мая на улице Юрия Дубинина.По предварительным данным, огонь охватил одну из квартир в доме № 15. Всего за пару минут огонь распространился на площади 20 квадратов. Соседи заметили задымление в подъезде и вызвали на место сотрудников МЧС. Как выяснилось, в помещении загорелись домашние вещи.Для тушения привлекли 26 спасателей на семи автоцистернах. Из дома пришлось эвакуировать 30 человек.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.