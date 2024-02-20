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В Ростове из-за коммунальной аварии на Коммунистическом без отопления остались 39 домов

В Ростове из-за коммунальной аварии на Коммунистическом без отопления остались 39 домов
В Ростове из-за коммунальной аварии на Коммунистическом без отопления остались 39 многоквартирных домов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства донского региона Сергей Сизиков.

На проспекте Коммунистическом, возле дома № 50 произошел прорыв трубы. Большой участок затопило кипятком. Жители ближайших домов начали жаловаться на отключение отопления.

Специалисты «Ростовских тепловых сетей» работают над устранением коммунальной аварии. Восстановить коммуникации обещают 20 февраля к 18:00.
Фото: Ростов ру
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