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В Ростове на Западном из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 домов

В Ростове на Западном из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 домов
В городе Ростове-на-Дону в Западном районе произошла серьезная коммунальная авария, которая повлекла за собой значительные проблемы для более чем 20 жилых домов, которые остались без отопления и горячей воды.

По информации, предоставленной министром жилищно-коммунального хозяйства по Ростовской области Сергеем Сизиковым, причиной аварии стал прорыв теплотрассы, произошедший в доме на улице Еременко, 105. В результате этого произошло отключение отопления и горячей воды в 24 многоквартирных домах и пяти социальных объектах на участке в пределах границ: улица Еременко - проспект Солженицына - улица Жданова - переулок Гарнизонный.

Планируется, что работы по устранению аварии будут завершены к 03:00. На данный момент жителям Ростова-на-Дону придется обходиться горячим чаем, утепляться одеждой и спать под дополнительным одеялом.
Фото: DonDay
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