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В Ростове из-за футбольного матча 22 сентября изменится схема движения автобусов

В Ростове из-за футбольного матча 22 сентября изменится схема движения автобусов
В Ростове изменится схема движения автобусов из-за футбольного матча. Об этом сообщили в администрации города.

Матч должен пройти 22 сентября в 16:30 между ФК «Ростов» и махачкалинским «Динамо». В этот день с 17:00 до 22:30 для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Движение будет организовано до остановки «Городской пляж». Муниципальный маршрут № 58 будет продлен до ТРК «Мегамаг».

Также добраться к стадиону горожане смогут на автобусах №№ 8, 49, 65а. До остановки «Гребной канал» едет автобус № 75.
Фото: Ростов ру
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