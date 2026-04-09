В военный суд Ростова-на-Дону назначили заместителя председателя и судью

Фото: Donday

Двух новых служителей Фемиды назначили в военный суд Ростова-на-Дону. Соответствующий указ подписал президент РФ 9 апреля.Заместителем председателя Южного окружного военного суда стал Денис Галкин — опытный юрист с большим стажем работы в правоохранительных органах региона.Денис Галкин ранее работал следователем по особо важным делам Следственного комитета Ростовской области, после чего перешел на должность судьи Южно-Окружного военного суда (с мая 2020 г.). До последнего назначения также занимал пост заместителя председателя Ростовского гарнизонного военного суда.Кроме того, указом главы государства назначен новый судья Омар Тогузаев. Долгое время он работал помощником судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской республики. С мая 2021 года был судьей Владикавказского гарнизонного военного суда.