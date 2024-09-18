Из-за матча на «Ростов Арене» 18 сентября изменится схема движения автобусов

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Из-за футбольного матча между ФК «Ростов» и ФК «Оренбург» изменится схема движения автобусов в Ростове 18 сентября. Об этом предупредили в администрации города.Игра начнется в 19:00. В этот день с 17:30 до 22:00 для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Движение будет организовано до остановки «Городской пляж». Муниципальный маршрут № 58 будет продлен до ТРК «Мегамаг».Также добраться к стадиону горожане смогут на автобусах №№ 8, 49, 65а. До остановки «Гребной канал» едет автобус № 75.