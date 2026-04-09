В Константиновске здание лечебного корпуса № 1 отремонтируют

В городе Константиновске Ростовской области здание лечебного корпуса № 1 планируют отремонтировать. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений.

Здание неоднократно ремонтировали. В последний раз работы провели в 2022 году. На проведение ремонта в тот период выделили 320 миллионов рублей. В здании отремонтировали кровлю, заменили окна, обновили системы водоотведения, вентиляции и кондиционирования.
Однако зданию снова потребовался ремонт. Судя по кадрам за 2025 год, внешний вид медучреждения оставляет желать лучшего: фасад треснул, а облицовочная краска осыпалась.

О сроках завершения работ не сообщается. Проект капремонта уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Фото: Яндекс Карты.
