В Ростове из-за аварии залило улицу Пацаева

Фото: Соцсети.

В Ростове на дороге к жилому комплексу «Звёздный» произошло затопление. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях 25 августа.Улицу Пацаева затопило канализационными стоками, из-за чего дорога превратилась в полноводную реку. По словам местных жителей, из-за этой ситуации невозможно ни пройти по улице, ни проехать по ней.В социальных сетях горожане шутят, что из-за постоянных проблем с ливневой канализацией и прорывами труб им, вероятно, придётся приобрести лодку.Пока не известно, когда будет устранена течь и выехала ли уже ремонтная бригада.