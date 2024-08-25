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В Ростове из-за аварии залило улицу Пацаева

В Ростове из-за аварии залило улицу Пацаева
В Ростове на дороге к жилому комплексу «Звёздный» произошло затопление. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях 25 августа.

Улицу Пацаева затопило канализационными стоками, из-за чего дорога превратилась в полноводную реку. По словам местных жителей, из-за этой ситуации невозможно ни пройти по улице, ни проехать по ней.

В социальных сетях горожане шутят, что из-за постоянных проблем с ливневой канализацией и прорывами труб им, вероятно, придётся приобрести лодку.

Пока не известно, когда будет устранена течь и выехала ли уже ремонтная бригада.
Фото: Соцсети.
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