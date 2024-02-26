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В Ростове из-за прорыва затопило улицу Атарбекова

В Ростове из-за прорыва затопило улицу Атарбекова
В Ростове из-за прорыва затопило улицу Атарбекова. Об этом жители сообщили в социальных сетях 26 февраля.

Происшествие случилось еще 25 февраля. На опубликованных кадрах видно, что улица буквально превратилась в реку. Автомобилям и прохожим тяжело пробираться через канализационный потоп.

- Водой заливает со вчерашнего дня. По утрам это всё замерзает, - пишут местные жители в социальных сетях.

По какой причине полилась вода и как скоро утечку устранят, пока не известно. Вероятно, горожанам стоит обратиться в водоканал.
Фото: соцсети
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