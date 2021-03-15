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В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило из-за коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило канализационными реками. Происшествие случилось около полудня 17 марта.

Первые сообщения об инциденте поступили от прохожих. Они заметили, как из колодца течёт вода напротив дома № 8, и поделились фото в социальных сетях.

В водоканале информацию подтвердили.

- Там действительно течёт ливневая канализация, - отметили в ведомстве. - Но мы её не обслуживаем.

В настоящее время канализационные потоки воды смешались с лужами. Улица Штахановского превратилась в полноводную грязевую реку с неприятным запахом.

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