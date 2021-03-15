В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило канализационными реками. Происшествие случилось около полудня 17 марта.
Первые сообщения об инциденте поступили от прохожих. Они заметили, как из колодца течёт вода напротив дома № 8, и поделились фото в социальных сетях.
В водоканале информацию подтвердили.
- Там действительно течёт ливневая канализация, - отметили в ведомстве. - Но мы её не обслуживаем.
В настоящее время канализационные потоки воды смешались с лужами. Улица Штахановского превратилась в полноводную грязевую реку с неприятным запахом.