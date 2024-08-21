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В Ростове из-за аварии отключили воду на Береговой

В Ростове из-за аварии отключили воду на Береговой
В Ростове из-за аварии на водопроводных сетях временно прекращена подача холодной воды. Отключение от водоснабжения случилось на улице Береговой.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики, 21 августа на водопроводных сетях по улице Береговой произошел прорыв. В связи с этим холодное водоснабжение было ограничено по улице Береговой от переулка Соляной Спуск до проспекта Буденновского.

На месте прорыва уже работают специалисты АО «Ростовводоканал». Водоснабжение обещают восстановить до 18:00.
Фото: ростов.ру
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