В Ростове из-за аварии отключили воду на Береговой

Фото: ростов.ру

В Ростове из-за аварии на водопроводных сетях временно прекращена подача холодной воды. Отключение от водоснабжения случилось на улице Береговой.Как сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики, 21 августа на водопроводных сетях по улице Береговой произошел прорыв. В связи с этим холодное водоснабжение было ограничено по улице Береговой от переулка Соляной Спуск до проспекта Буденновского.На месте прорыва уже работают специалисты АО «Ростовводоканал». Водоснабжение обещают восстановить до 18:00.