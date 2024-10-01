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В Ростове ищут без вести пропавшего 67-летнего мужчину

В Ростове ищут без вести пропавшего 67-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшего 67-летнего мужчину. О том, где находится Александр Рыжкин, ничего не известно с 30 сентября.

Он ушел из дома и не вернулся. Мужчина перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры.

Рост пропавшего - 165 сантиметров, он нормального телосложения. У мужчины черные, с проседью, волосы и карие глаза.

Одет Александр был в темно-синюю ветровку, серо-синюю клетчатую рубашку и серо-коричневые брюки.

Если вы знаете, где может находиться ростовчанин, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-53 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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