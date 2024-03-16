Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове ищут без вести пропавшего 40-летнего мужчину. О местонахождении Александра Ланкина ничего не известно еще с прошлого года.Мужчина ушел из дома 23 декабря и не вернулся. На звонки и сообщения родных ростовчанин перестал отвечать. Встревоженные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Рост Александра - 185 сантиметров, он худощавого телосложения. У него темно-каштановые волосы и зеленые глаза.Если вы видели мужчину или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.