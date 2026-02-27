Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском СИЗО-5 пытались передать в посылке запрещенные вещества

В Ростовском СИЗО-5 пытались передать в посылке запрещенные вещества
В Ростовском СИЗО 26 февраля по адресу улица Тоннельная произошел инцидент: была обнаружена попытка передачи запрещенных веществ через посылку.

Посылка, адресованная одному из обвиняемых, была досмотрена сотрудниками учреждения. В полиэтиленовом пакете, содержащем суп, было найдено порошкообразное вещество белого цвета, предположительно имеющее наркотическое происхождение.

Найденное вещество было изъято.

Как уточили в региональном ГУФСИН, по данному факту проводится проверка.
Фото: ГУФСИН РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика