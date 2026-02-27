В Ростовском СИЗО-5 пытались передать в посылке запрещенные вещества
В Ростовском СИЗО 26 февраля по адресу улица Тоннельная произошел инцидент: была обнаружена попытка передачи запрещенных веществ через посылку.
Посылка, адресованная одному из обвиняемых, была досмотрена сотрудниками учреждения. В полиэтиленовом пакете, содержащем суп, было найдено порошкообразное вещество белого цвета, предположительно имеющее наркотическое происхождение.
Найденное вещество было изъято.
Как уточили в региональном ГУФСИН, по данному факту проводится проверка.