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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину
В городе Новочеркасске Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину. О местонахождении Александра Нечая ничего не известно уже около двух недель. с 8 апреля.

Мужчина ушел из дома 8 апреля и не вернулся. Александр перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 166 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения был одет в зеленую спортивную кофту, черные джинсы и обут в кроссовки. Также с собой у него была черная барсетка.

Если вы знаете что-то о том, где может быть Александр, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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