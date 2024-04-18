В Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В городе Новочеркасске Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину. О местонахождении Александра Нечая ничего не известно уже около двух недель. с 8 апреля.Мужчина ушел из дома 8 апреля и не вернулся. Александр перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего составляет 166 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза.В день исчезновения был одет в зеленую спортивную кофту, черные джинсы и обут в кроссовки. Также с собой у него была черная барсетка.Если вы знаете что-то о том, где может быть Александр, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.