Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 61-летнего мужчину. О местонахождении Василия Борисова ничего не известно с 20 апреля.Мужчина живет в Таганроге. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Василий перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины темно-каштановые, с проседью, волосы.В день исчезновения он был одет в куртку, майку, черные штаны и обут в серо-черные кроссовки.Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру: 112.