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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 61-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 61-летнего мужчину
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 61-летнего мужчину. О местонахождении Василия Борисова ничего не известно с 20 апреля.

Мужчина живет в Таганроге. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Василий перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины темно-каштановые, с проседью, волосы.

В день исчезновения он был одет в куртку, майку, черные штаны и обут в серо-черные кроссовки.

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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