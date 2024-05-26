В Ростове ищут 85-летнего дедушку, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове разыскивают дедушку, пропавшего без вести. О местонахождении Эдуарда Геллерштейна ничего не известно почти неделю.Горожанин ушел из дома 20 мая. Время шло, а он так и не возвращался. Родственники пытались найти пенсионера самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост мужчины составляет около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-карие глаза и волосы седого цвета. Из одежды на пропавшем был серый пиджак.Если вы видели дедушку или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.