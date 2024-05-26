Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ищут 85-летнего дедушку, пропавшего без вести

В Ростове ищут 85-летнего дедушку, пропавшего без вести
В Ростове разыскивают дедушку, пропавшего без вести. О местонахождении Эдуарда Геллерштейна ничего не известно почти неделю.

Горожанин ушел из дома 20 мая. Время шло, а он так и не возвращался. Родственники пытались найти пенсионера самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост мужчины составляет около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-карие глаза и волосы седого цвета. Из одежды на пропавшем был серый пиджак.
Если вы видели дедушку или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.