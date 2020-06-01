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В Ростове индекс самоизоляции упал до рекордно низкой отметки

В Ростове индекс самоизоляции упал до рекордно низкой отметки
На улицах Ростова с каждым днём людей становится все больше. Заметить это можно невооружённым глазом. Электронные системы также демонстрируют рекордно низкий уровень самоизоляции.

Согласно данным «Яндекса», 2 июня в донской столице показатель упал до 1,4 балла из 5 максимальных. Эта цифра обозначает, что на улицах находится «очень много людей».
«2 июня индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 1,3 балла», - говорится в сообщении сервиса.

В этот же день самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в Москве, самый низкий - в Казани.

3 июня, по данным covid.osnova, в Ростове показатель снизился до единицы. Можно констатировать, что в первые дни лета индекс оказался на уровне, как до введения карантина.

Добавим, что в Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он распространяется на работников предприятий, которые не возобновили работу, и жителей старше 65 лет.

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