В Ростове индекс самоизоляции вырос до 4,5 баллов

Индекс самоизоляции в Ростове-на-Дону вырос до 4,5 баллов из максимальных пяти. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».Судя по высокому показателю, который означает, что на улице почти никого нет, горожане в выходные дни остались дома. Тем более что спокойно передвигаться по донской столице могут только сотрудники непрерывно функционирующих предприятий при наличии специального разрешения. Стоит отметить, что среди недели индекс самоизоляции ростовчан не превышал 2,7 баллов.Среди российских мегаполисов столица Дона на четвертом месте. Такой же показатель и у соседнего Краснодара. Самые безлюдные улицы в Северодвинске. Там индекс самоизоляции составляет 4,9 баллов. Стоит отметить, что жители крупных городов к карантинным мерам относятся серьезнее. Самые низкие показатели в Новосибирске (3,3 балла) и Красноярске (3,5 баллов).Напомним, усиленный режим самоизоляции действует в Ростовской области с 31 марта. Покидать дома без крайней необходимости запрещено.