В Батайске виновник аварии скрылся с места происшествия
В Батайске утром 26 июля в микрорайоне «Прибрежном» произошло ДТП. Свидетели сообщили, что виновник аварии скрылся с места происшествия.
Местные жители услышали громкий звук и, выглянув в окно, увидели повреждённый белый автомобиль. На месте происшествия водителя не оказалось.
Владелец машины узнал о повреждениях только днём. Удар пришёлся на заднюю часть автомобиля: разбита фара, повреждено крыло, видны следы столкновения.
Виновника быстро нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Ему грозит лишение водительских прав.