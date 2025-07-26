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В Батайске виновник аварии скрылся с места происшествия

В Батайске виновник аварии скрылся с места происшествия
В Батайске утром 26 июля в микрорайоне «Прибрежном» произошло ДТП. Свидетели сообщили, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

Местные жители услышали громкий звук и, выглянув в окно, увидели повреждённый белый автомобиль. На месте происшествия водителя не оказалось.

Владелец машины узнал о повреждениях только днём. Удар пришёлся на заднюю часть автомобиля: разбита фара, повреждено крыло, видны следы столкновения.

Виновника быстро нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Ему грозит лишение водительских прав.
Фото: РостовРу
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