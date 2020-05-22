В начале недели в Ростове резко упал индекс самоизоляции
В Ростове в начале недели резко снизился уровень самоизоляции. Если дождливые выходные удержали ростовчан дома, то в понедельник количество людей на улице значительно выросло.
По данным сервиса «Яндекс», уровень самоизоляции в донской столице в понедельник, 25 мая, упал до 1,8 балла. На выходных показатель был 2,8 - в субботу и 3,1 - в воскресенье.
Увеличению людей на улицах Ростова, безусловно, поспособствовало снятие запрета на работу непродовольственных магазинов. Именно 25 мая такие торговые точки возобновили деятельность. Администрация города за выходные выдала почти шесть тысяч разрешений на перемещение по городу представителям 239 предприятий. Пункты выдачи разрешений открыты в восьми районах донской столицы.
Низкий показатель самоизоляции фиксируется и во вторник.
Напомним, максимальный индекс самоизоляции составляет пять баллов. Такой показатель характеризуется практически полным отсутствием прохожих на улице.
В Ростовской области режим самоизоляции был введён 31 марта. За его нарушение предусмотрен штраф. Кроме того, на Дону введены санкции за появление на улице без лицевой маски. Накануне в Ростове усилили патрулирование улиц в вечернее время.