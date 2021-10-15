В Ростове и Шахтах выявили наибольшее число инфицированных COVID-19

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 586 человек. По данным на 18 октября, большинство новых зараженных - жители донской столицы (203 человека). На втором месте по числу инфицированных - город Шахты. Там диагноз подтвердился у 23 человек. В Таганроге заболели 22 человека, а в Новошахтинске и Волгодонске - по 20.На территории Новочеркасска пациентами с COVID-19 стали 17 местных жителей. В Азове - 15, а в Каменске-Шахтинском - 13. В Батайске заразились 12 человек, в Гуково - 11, а в Донецке и Азовском районе - по восемь. В числе заболевших оказались по семь человек, проживающих в Сальском, Орловском и Семикаракорском районах.Борьбу с инфекцией начали по шесть жителей Зерноградского, Мясниковского, Аксайского, Волгодонского, Октябрьского, Тарасовского, Красносулинского, Цимлянского, Шолоховского, Матвеево-Курганского, Веселовского и Морозовского районов. Аналогичная ситуация - в Неклиновском, Обливском, Чертковском, Зимовниковском, Константиновском, Миллеровском и Песчанокопском.По пять случаев заражения коронавирусом выявили в Мартыновском, Тацинском, Егорлыкском, Верхнедонском, Каменском, Пролетарском, Заветинском районах и Зверево. В Целинском, Багаевском и Кагальницком заболели по четыре человека. В Боковском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Кашарском, Ремонтненском, Белокалитвинском, Усть-Донецком и Куйбышевском - по три.Меньше всего инфицированных оказалось в Дубовском и Советском районах. Там диагноз подтвердился у двух и одного местных жителей соответственно.За период пандемии коронавирус подхватили 148 234 человека. Из них 7 329 не смогли побороть COVID-19, сообщили в региональном правительстве.