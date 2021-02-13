Наибольшее число новых заболевших COVID-19 выявили в Ростове и Таганроге

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 69 025 человек. Среди них 337 получили положительные тесты за сутки с 14 по 15 февраля.По информации регионального правительства, большинство новых инфицированных составили жители донской столицы (120 человек) и Таганрога (17). В Неклиновском районе заболели 15 дончан, в Новочеркасске - 14, а в Белокалитвинском - 10. В Зерноградском районе и Батайске заразились по девять человек. Пациентами с COVID-19 стали по восемь жителей Азовского, Тарасовского, Егорлыкского и Тацинского районов.По семь инфицированных оказались в Мясниковском, Миллеровском районах и Шахтах, по шесть - в Пролетарском, Багаевском и Семикаракорском. На территории Сальского, Матвеево-Курганского, Чертковского, Морозовского и Цимлянского районов с коронавирусом начали борьбу по пять дончан, а в Азове, Гуково, Каменске-Шахтинском, Песчанокопском и Октябрьском районах - по четыре.Положительные тесты получили по три жителя Кагальницкого, Орловского, Веселовского, Милютинского районов. В Аксайском, Зимовниковском и Обливском выявили по два случая заражения. Аналогичная ситуация в Волгодонске и районе. Меньше всего заболевших зафиксировали в Новошахтинске, Каменском, Верхнедонском, Шолоховском, Родионово-Несветайском районах. В этих муниципалитетах инфекцию подхватили всего по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 69 025 жителей Ростовской области. Среди них 2 943 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию.