Особняк из романа «12 стульев» может стать музеем Ростова





Открытие музея Ростова обсуждают уже не первый год. В 2019 году донская столица отметит юбилей. Городу исполнится 270 лет. Однако до сих пор в Ростове нет местного музея.



Под эти цели планировалось выделить один из исторических особняков в центре города. Рассматривались разные варианты, но ни на одном из них пока не остановились. Среди «претендентов» оказался и доходный дом Кисина, расположенный на улице Московской, 72.

Здание уникально не только своей архитектурой. Принято считать, что именно оно упоминается в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». В советские годы здесь располагалось адресное бюро. В книге в поисках гарнитура с кладом его посещал отец Федор.



К слову, у особняка в этом году тоже юбилей, ему исполнится 120 лет.

- Для размещения музея рассматривалось несколько зданий в центре города, - рассказал руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин. – Среди них были и здание шахматного клуба на проспекте Чехова и дом Врагнеля на углу улицы Донской и переулка Газетного.



По мнению Александра Кожина, которое, к слову, поддерживают и другие представители общественности, наиболее подходящее для этих целей здание, расположенное в переулке Халтуринском напротив Генконсульства Украины.



- Сейчас от этого здания остались одни только стены. В нем несколько раз происходили пожары. В списке памятников его нет, поэтому можно проводить любую реконструкцию. Мы за то, чтобы его фасад сохранили, укрепили, а внутри сделали помещение под музей, - отметил Александр Кожин.



Здание было построено в 1910 году. Оно принадлежало Соломону Житомирскому. На первом этаже располагалась его аптека. Представители общественности собираются направить в администрацию города ходатайство с просьбой сохранить исторический фасад здания.