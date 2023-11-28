В Ростове не нашли подрядчика для консервации «Дома актера»

Фото: tourism.rostov-gorod.ru.

В Ростове не нашли подрядчика для проведение консервации и противоаварийных работ в «Доме актера» на улице Максима Горького, 270. На конкурс не было подано ни одной заявки. Информация об этом опубликовали на сайте государственных закупок.Дом является объектом культурного наследия. Его построили в 1935-38-х годах. Из-за того, что там когда-то жили актеры Ростовского театра драмы имени Горького, он получил свое название. В 1984 году в здании случился пожар, но оно уцелело. После признания дома аварийным, жильцов переселили в другой маневренный фонд.Власти Ростова искали организацию, которая займется ремонтом здания. Но тендер трижды срывался. После этого чиновники решили просто сохранить, то что осталось от дома. Для этих целей выделили 42,1 миллиона рублей. Однако на конкурс никто не подал заявки.