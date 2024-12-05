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В Ростове до 20 декабря ограничат движение транспорта по Нансена

В Ростове до 20 декабря ограничат движение транспорта по Нансена
В Ростове рядом с Братским кладбищем ограничат движение транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

С 8 декабря водители не смогут свободно проехать по улице Нансена — от переулка Уфимского до переулка Автобусного. Также трудности коснутся самого переулка Автобусного. К тому же там введут одностороннее движение от улицы Красноводской. В северном направлении до улицы Нансена, а в южном — до улицы Агрегатной.

Неудобства связаны с работами на водопроводе. Снять все ограничения планируют после 20 декабря.
Фото: Яндекс.Карты
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