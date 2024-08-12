С 15 августа в Ростове ограничат движение транспорта на улице Нансена

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В Октябрьском районе Ростова на месяц ограничат движение транспорта. Информация размещена на сайте администрации города.С 15 августа меры коснутся двух участков. На улице Нансена трудности с проездом возникнут рядом с домом № 99 (неподалеку от ЖК «Звезда Столицы»). На улице Шеболдаева водители не смогут свободно проехать от здания № 2А до строения № 2М.Причиной неудобств станут работы на газопроводе. Снять ограничения в обоих случаях планируют после 15 сентября.