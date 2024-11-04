Одностороннее движение введут в Ростове рядом с Братским кладбищем

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону рядом с Братским кладбищем ограничат движение машин. Ограничения коснутся переулков Ахтарского и Автобусного. Об этом предупредили в городском департаменте автомобильных дорог.На обоих улицах запланированы подземные работы на водопроводной сети. С 9 ноября по 7 декабря трудности с проездом возникнут в переулке Ахтарском. Там введут одностороннее движение от дома № 1Г до улицы Текучева.С 8 по 20 декабря движение транспорта ограничат по переулку Автобусному. На этот период одностороннее движение введут от улицы Красноводской до улицы Нансена. А также от улицы Красноводской до улицы Агрегатной.После окончания работ на водопроводе ограничения снимут и в переулках снова запустят движение машин в обе стороны.