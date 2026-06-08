Причиной пожара в многоквартирном доме на Баумана в Ростове стали домашние вещи

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В ГУ МЧС России по Ростовской области прокомментировали причины возгорания, произошедшего в историческом центре Ростова-на-Дону. Пожар в доме № 14 по улице Баумана, по данным ведомства, возник из-за возгорания домашних вещей.Напомним, что утром 8 июня жильцы дома сообщили о задымлении, исходящем из подъезда трехэтажного здания. К моменту прибытия пожарных очаг возгорания на площади около одного квадратного метра был уже ликвидирован силами самих жильцов.По словам свидетелей происшествия, пламя вспыхнуло в квартире, расположенной на втором этаже. Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.