В Ростове-на-Дону завершили выдачу пропусков для передвижения по городу

В донской столице не стали продлевать выдачу новых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщили на сайте администрации.Вечером 22 апреля все пункты пропуска закрыли свои двери. По итогам трех дней 32,6 тысячи хозяйствующих субъектов получили новые разрешения.Напомним, выдача пропусков стартовала 20 апреля. В первый день можно было наблюдать огромные очереди. Люди, которые не смогли дозвониться на горячую линию, приехали к пунктам. Как итог – образовалась живая очередь. Сотни горожан толпились под дождем в надежде получить заветный документ.В тот же вечер губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко за неорганизованную работу. Недостатки обещали устранить. Днем 21 апреля ситуация повторилась.По состоянию на 15.00 21 апреля было роздано 406 тысяч пропусков.