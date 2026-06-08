Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев вновь обжалует решение суда

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Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев вновь пытается добиться пересмотра решения суда. Защита экс-чиновника подала кассационную жалобу в четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара.Согласно картотеке, адвокаты пытаются оспорить приговор или иное решение суда по существу дела. Это уже вторая попытка обжалования, предпринятая адвокатами. В мае текущего года суд не принял аналогичную жалобу из-за несоответствия документов процессуальным нормам.По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей. Эта сумма предназначалась за беспрепятственное принятие и своевременную оплату работ по строительству дорог в Ростовской области. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, после чего действовал под контролем оперативных служб.Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2025 года при получении первой части взятки — 27 миллионов рублей. В ходе обыска у экс-министра также был обнаружен пистолет марки "Кольт" с патронами, которые он хранил без соответствующего разрешения.Виталий Кушнарев был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки и незаконном обороте оружия. Приговор также включает штраф в размере 475 миллионов рублей.Примечательно, что в декабре прошлого года, когда приговор вступил в законную силу, адвокат Кушнарева заявлял, что экс-министр не видит смысла в его обжаловании. Однако, спустя полгода, позиция изменилась, и защита вновь обратилась в суд. Детали текущей кассационной жалобы пока не разглашаются.