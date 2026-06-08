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Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев вновь обжалует решение суда

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев вновь обжалует решение суда
Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев вновь пытается добиться пересмотра решения суда. Защита экс-чиновника подала кассационную жалобу в четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара.

Согласно картотеке, адвокаты пытаются оспорить приговор или иное решение суда по существу дела. Это уже вторая попытка обжалования, предпринятая адвокатами. В мае текущего года суд не принял аналогичную жалобу из-за несоответствия документов процессуальным нормам.

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей. Эта сумма предназначалась за беспрепятственное принятие и своевременную оплату работ по строительству дорог в Ростовской области. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, после чего действовал под контролем оперативных служб.

Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2025 года при получении первой части взятки — 27 миллионов рублей. В ходе обыска у экс-министра также был обнаружен пистолет марки "Кольт" с патронами, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Виталий Кушнарев был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки и незаконном обороте оружия. Приговор также включает штраф в размере 475 миллионов рублей.

Примечательно, что в декабре прошлого года, когда приговор вступил в законную силу, адвокат Кушнарева заявлял, что экс-министр не видит смысла в его обжаловании. Однако, спустя полгода, позиция изменилась, и защита вновь обратилась в суд. Детали текущей кассационной жалобы пока не разглашаются.
Фото: Donday
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