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Пресс-служба ХК «Ростов» объявила о продлении контрактов с тремя хоккеистами. Алексей Прохоров, Тимофей Барсуков и Павел Гришин останутся в команде на следующий сезон. Напомним, что по завершении прошлого сезона клуб покинули десять игроков.Кроме того, «Ростов» и «Буран» заключили сделку. В результате этого обмена в донскую команду переходят нападающие Григорий Козлов и Кирилл Николенко. В свою очередь, защитник Евгений Цалпанов продолжит карьеру в Воронеже.Хоккейный клуб «Ростов» подтвердил своё участие в сезоне ВХЛ-2026/27. Список участников турнира уже утверждён.