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В Ростове снесут старинное здание на Тургеневской. Постановление о демонтаже объекта опубликовали на сайте городской администрации.Многоквартирный дом № 14 был построен в 1917 году. Исторической ценности никакой не представляет. За более чем 100 лет здание начало разрушаться, несмотря на ремонтные работы.В 2020 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Демонтировать обязали собственников, но так как владельцы квартир не могли это сделать, снос объекта возлагается на муниципальные власти.Как только все помещения перейдут в собственность администрации, поставят вопрос о выделении средств на демонтажные работы.