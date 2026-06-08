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В Ростове снесут старинное здание на Тургеневской

В Ростове снесут старинное здание на Тургеневской
В Ростове снесут старинное здание на Тургеневской. Постановление о демонтаже объекта опубликовали на сайте городской администрации.

Многоквартирный дом № 14 был построен в 1917 году. Исторической ценности никакой не представляет. За более чем 100 лет здание начало разрушаться, несмотря на ремонтные работы.

В 2020 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Демонтировать обязали собственников, но так как владельцы квартир не могли это сделать, снос объекта возлагается на муниципальные власти.

Как только все помещения перейдут в собственность администрации, поставят вопрос о выделении средств на демонтажные работы.
Фото: Яндекс карты
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