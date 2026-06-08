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Азов возглавил антирейтинг самых загрязненных водоемов Ростовской области

Азов возглавил антирейтинг самых загрязненных водоемов Ростовской области
Азов лидирует по загрязненности водоемов за 2025 год в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные отчета Роспотребнадзора региона.

Проверка, которая оценивала соответствие воды микробиологическим и санитарно-техническим нормам, выявила, что в Азове 87% проб воды не соответствуют необходимым показателям по микробиологическим нормам. На втором и третьем местах оказались Батайск (69,4%) и Шахты (68,8%) соответственно. Ростов-на-Дону замыкает первую четверку с 60% проб, не прошедших проверку, а пятую строчку занимает Гуково (40,5%).

Ситуация с качеством воды вызывает серьезную обеспокоенность и в районах области. Лидерами по загрязненности стали Куйбышевский (81,7%), Матвеево-Курганский (80,4%) и Мясниковский (68,7%) районы. Азовский (60,7%) и Неклиновский (60%) районы также демонстрируют высокий процент нарушений. Отклонения зафиксированы и в Красносулинском, Сальском, Родионово-Несветаевском, Веселовском, Константиновском и Аксайском районах.

По санитарно-химическим показателям, наибольшее количество нарушений выявлено в Ростове-на-Дону (33,3%), Донецке (13,5%), Новошахтинске (12,8%) и Азове (5,9%).

Особую тревогу вызывают результаты исследования Таганрогского залива, где 37,7% проб не соответствуют химическим нормам, а более 75% — микробиологическим.

В отчете также отмечается, что за период с 2023 по 2025 годы пестициды в речной воде не обнаружены, а качество воды водоемов второй категории по паразитологическим показателям остается на прежнем уровне по сравнению с 2024 годом.
Фото: Donday
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