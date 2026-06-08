ГК «ЮгСтройИнвест» передала ключи первым жителям «Эстета»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» завершила строительство домов № 45/1 и № 45/2 в жилом квартале «Эстет». Новоселами первого кластера стали 543 семьи.
Квартал «Эстет» находится в районе старого аэропорта. Он входит в масштабный проект комплексного развития территории «Новый Ростов», который в будущем должен стать одним из новых городских центров. Здесь возводят более 60 объектов городской инфраструктуры. Среди них - школы, детские сады, поликлиники, парки, бульвары, спортивные и культурные пространства, а также правительственный и деловой кварталы. Заехать на территорию можно со стороны улицы Авиаторов. До центра Ростова дорога занимает около 15 минут. Рядом расположен Центральный автовокзал.
Кластер 45 состоит из двух домов переменной этажности. В квартирах выполнена предчистовая отделка. Также установлены французские окна и предусмотрено индивидуальное отопление. Попасть в подземный паркинг жители могут прямо на лифте со своего этажа.
Двор кластера сделали закрытым и свободным от автомобилей. Территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Для жителей предусмотрены спортивные зоны, интерактивные детские площадки и спокойные места для отдыха взрослых. Озеленение рассчитано на разные сезоны. Во дворе высажены ивы, рябины, сосны, дубы и лещина. На первых этажах домов выделено место под коммерческие помещения для магазинов, кофеен, салонов и пунктов выдачи заказов.
Рядом с домами строится детский сад на 300 мест. Он будет принимать детей от полутора лет. В пешей доступности находится школа на 900 учеников. Дойти до нее можно примерно за пять минут по охраняемой территории квартала. Поблизости также расположены парк «Импрессионистов», аллея танца «Мимолетность» и сквер «Авиаторов», оформленный по мотивам «Маленького принца». Кроме того, внутри квартала находится парк «Патриарший» площадью 12,53 гектара. В нем предусмотрены скейт-парк, памп-трек, водоем, фудкорт и выставочная галерея.
По инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова передача ключей прошла в праздничном формате. Для новоселов и их детей подготовили музыку, фотозоны, выступления аниматоров, аквагрим и угощения.
Всего в квартале «Эстет» предусмотрены 14 домов, семь дворов с индивидуальной концепцией, собственные парки, школа и детский сад. Проект становится частью активно развивающегося «Нового Ростова» и уже претендует на роль одного из его заметных символов.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК ЮгСтройИнвест, https://gk-usi.ru/
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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