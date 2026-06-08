В Ростовской области снова пытаются продать бывший Дом культуры

Фото: «Торги России»

В Ростовской области в очередной раз пытаются реализовать здание бывшего Дома культуры. Информация о торгах появилась на сайте «Торги России».Речь идет о бывшем ДК «Юбилейный» в Донецке, расположенном по адресу: переулок Юго-Западное шоссе, 1. Трехэтажное здание с одним подземным уровнем построили в 1967 году. Его площадь составляет 1 562,7 квадратного метра. Объект продают вместе с земельным участком площадью 3 114 квадратных метров. Начальная стоимость муниципального имущества составляет 3 688 400 рублей.Согласно документации, участок предназначен для размещения клуба «Юбилейный». Новому собственнику предстоит определить дальнейшую судьбу бывшего культурного центра города.Подать заявку на участие в торгах можно до 18:00 24 июня. Итоги аукциона подведут 29 июня.Отметим, объект пытаются продать уже в девятый раз. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок или несоответствия участников условиям аукциона.