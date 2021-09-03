В Ростове ЦГБ имени Семашко закупила миллион баллонов кислорода

МБУЗ «ГБ № 1 имени Семашко города Ростова-на-Дону» закупило миллион баллонов кислорода. Соответствующие документы опубликованы на сайте государственных закупок.По одному из контрактов исполнитель должен поставлять кислород в течение 2022 года. Всего за год подрядчик предоставит около 680 тысяч баллонов, по 6 тысяч литров каждый. Такая покупка обойдется больнице в 59,9 миллиона рублей. По другому же контракту в больницу до конца 2021 года будут поставлять 374 тысячи баллонов - за 33 миллиона рублей. Кислород планируется приобрести за счет собственных средств, выделенных больнице на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Общая сумма закупки составит порядка 93 миллионов рублей.Оба тендера выиграл единственный участник - ЗАО «Кубаньтехгаз». Краснодарский завод - один из основных поставщиков кислорода для многих медучреждений России. Ранее контракт с ним заключили ЦГБ Батайска и ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове.Ранее «Кубаньтехгаз» отказался от исполнения нескольких контрактов. Тогда министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев предполагал, что из-за этого могут начаться проблемы с поставками кислорода. Однако местные власти заявили, что на Дону есть собственные и сторонние производители, поэтому кислорода должно хватить всем больным.