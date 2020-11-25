После провальной попытки закупить кислород ЦГБ им. Н. А. Семашко нашла поставщика
ЦГБ имени Н. А. Семашко наконец нашла поставщика кислорода. Обновленная информация появилась на сайте государственных закупок 26 ноября.
История с закупкой баллонов кислорода Центральной горбольницей № 1 стала одной из самых обсуждаемых за месяц в соцсетях и СМИ. В начале ноября ЦГБ пыталась приобрести 157 тысяч баллонов за 78,5 миллиона рублей. Однако заявки возможных подрядчиков так и не появились, закупку признали несостоявшейся. Через неделю больница снова разместила контракт на сайте госзакупок, снизив требуемое количество баллонов до 120 тысяч, объем которых, как и в прошлый раз, должен составлять 40 литров. Снизилась и цена - закупка обойдется ЦГБ чуть меньше 60 миллионов рублей, выделенных из средств, полученных на оказание медпомощи по ОМС.
Победителем повторного аукциона на предоставление кислорода стал единственный участник - ЗАО «Кубаньтехгаз». Отметим, краснодарский завод является основным поставщиком кислородных баллонов для многих медучреждений России. Так, ЦГБ Батайска заключила с «Кубаньтехгазом» контракт на поставку 46,5 тысячи баллонов кислорода на сумму 4,5 миллиона рублей.
Острая нехватка кислорода связана с пандемией коронавируса. Большинство больниц начали закупать баллоны, которые жизненно необходимы тяжелобольным пациентам. В основном к ним относятся дончане старше 46 лет, составляющие половину зараженных. За время пандемии число заболевших COVID-19 в донском регионе приблизилось к 40 тысячам.