Ростовская больница № 6 только со второго раза смогла закупить кислород для больных коронавирусом
МБУЗ «Городская больница № 6» Ростова-на-Дону нашла поставщика кислородных баллонов. Информация об этом появилась 7 декабря на сайте государственных закупок.
В середине ноября медучреждение пыталось приобрести 28 тысяч баллонов кислорода, объем каждого из которых должен быть не менее 40 литров. На покупку планировали потратить порядка 16,5 миллиона рублей, полученных на оказание медицинской помощи по ОМС. Однако заявок от желающих подрядчиков не поступило, и закупку признали несостоявшейся. Спустя неделю больница снова разместила контракт на сайте госзакупок, снизив количество необходимых баллонов до 18 тысяч. Цена при этом снизилась до 10,6 миллиона рублей. Источник финансирования горбольница оставила тот же.
Победителем повторного аукциона стал единственный участник - ЗАО «Кубаньтехгаз». Краснодарский завод - один из основных поставщиков кислорода для многих медучреждений России. Ранее контракт с ним заключили ЦГБ Батайска и ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове.
Огромное количество кислорода, которое пытается закупить множество больниц, связано с пандемией COVID-19. Пациентам, заболевшим этой опасной инфекцией, кислород зачастую жизненно необходим. В основном в медицинском газе нуждаются люди пенсионного и пожилого возрастов - именно они тяжелее переносят коронавирус и находятся в зоне риска.