В Ростове бутерброды с колбасой и сыром оказались самыми дорогими в области

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В Ростове бутерброды с колбасой и сыром обойдутся дороже, чем в других муниципалитетах региона. Актуальные цены на продукты условной корзины 18 февраля опубликовал Ростовстат.Жителям донской столицы килограмм полукопченой колбасы обойдется в 520 рублей. В Таганроге за нее попросят на 22 рубля меньше - 498. Твердые сыры в Ростове стоят в среднем 628 рублей за килограмм, когда в Миллерово их можно купить за 583 (на 45 рублей дешевле). Аналогичная ситуация и с хлебом. В зависимости от сорта муки его цена варьируется от 66 до 70 рублей. При этом в Шахтах за ржаной хлеб попросят 52 рубля. А в Миллерово выгоднее всего покупать хлеб из пшеничной муки различных сортов. Там он стоит 59 рублей.Самой дорогой остается баранина. В Ростове килограмм мяса обойдется в 463 рубля, когда в Миллерово его продают на 31 рубль дешевле (432). Еще одним невыгодным для ростовчан продуктом стало сливочное масло. Полгода назад оно было одним из самых дешевых в донской столице. Однако теперь за него попросят 642 рубля - на 22 рубля больше его средней стоимости по региону. А в Сальске его и вовсе можно купить за 580 рублей (на 62 рубля дешевле).Пшено стоит 48 рублей, когда в Сальске его средняя цена составляет 46 рублей. Одними из самых дорогих продуктов остаются сахар (53 рубля) и соль (16 рублей). В Миллерово они стоят 53 и 13 рублей соответственно.Список самых дорогих продуктов немаленький в Ростове. Однако есть пара продуктов, которые выгоднее всего покупать именно там. Это свинина и мука. Килограмм мяса можно купить за 314 рублей при средней по региону - 324. А стоимость муки составит 41 рубль.