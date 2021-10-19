В Ростове баранина и творог оказались самыми дорогими в регионе

В Ростове треть продуктов условной корзины оказалась самой дорогой в области. Актуальные цены 21 октября опубликовал Ростовстат.Килограмм баранины жителям донской столицы обойдется в 480 рублей. В Шахтах можно купить столько же за 412 рублей (на 68 дешевле). За килограмм творога в Ростове попросят 375 рублей, а в Таганроге - на 46 рублей меньше (329). Недешево обойдется ростовчанам и сыр. Один килограмм стоит 583 рубля. В Миллерово он обойдется дешевле на 40 рублей - 543.Охлажденные куры в Ростове-на-Дону также остаются самыми дорогими в области. Их стоимость в среднем составляет 180 рублей за килограмм, когда в Миллерово - 155. За маргарин в донской столице попросят 154 рубля. В Шахтах он обойдется дешевле на 15 рублей (139). Цены на сметану в Ростове составляют в среднем 248 рублей, а в Шахтах - 237.В числе самых дорогих продуктов оказалась и соль. Ростовчане тратят на нее 14 рублей, а жители Волгодонска - 13. Аналогичная ситуация - и с картофелем. В Ростове он стоит около 48 рублей, а в Миллерово - на пять рублей дешевле (43).Однако некоторые продукты выгоднее покупать все-таки в донской столице. Например, сливочное масло обойдется в 559 рублей, а мука - в 39.