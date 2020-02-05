В Ростове будут судить адвоката за предложение взятки, ложный донос и использование подложного документа



В Ростове в суд направлено уголовное дело адвоката, обвиняемой в предложении передать взятку, заведомо ложном доносе и использование подложного документа.



По данным следствия, в 2015 году адвокат Адвокатской палаты Ростовской области Наталья Сахарова предложила знакомому стать посредником во взятке. Она предложила ему передать 2 миллиона рублей полицейскому за помощь в переквалификации преступления её клиента на менее тяжкий состав.



В мае 2019 году юрист написала ложный донос, обвинив следователя в том, что он повредил её машину, когда вручал уведомления. В ходе проверки никаких противоправных действий выявлено не было.



В июле-августе 2019 года обвиняемая, являясь защитником по одному из уголовных дел, зная об истечении срока подачи ходатайства о проведении предварительного слушания, предоставила суду подложный реестр почтовых отправлений. Таким образом она пыталась доказать своевременной подачи заявления.

- В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по трём статьям, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения.