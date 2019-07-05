Обвиняемую в мошенничестве экс-адвоката будут судить в Ростове



В донской столице будут судить бывшего адвоката, обвиняемую в мошенничестве. Информация об этом появилась 8 июля на сайте областной прокуратуры.



По версии следствия, в 2015 году адвокат заключила договор с заключенным о сотрудничестве. Женщина должна была добиться уменьшения ему срока отбывания наказания.



Адвокат предложила матери арестанта сделать ему инвалидность. За свои услуги она взяла 600 тысяч рублей, хотя медико-социальная экспертиза предоставляется бесплатно. Деньги юрист взяла, а выполнить обещанное забыла.



- Уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении бывшего адвоката было отправлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ростовской областной прокуратуре.



Если вину юриста докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы.