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Обвиняемую в мошенничестве экс-адвоката будут судить в Ростове

Обвиняемую в мошенничестве экс-адвоката будут судить в Ростове
В донской столице будут судить бывшего адвоката, обвиняемую в мошенничестве. Информация об этом появилась 8 июля на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2015 году адвокат заключила договор с заключенным о сотрудничестве. Женщина должна была добиться уменьшения ему срока отбывания наказания.

Адвокат предложила матери арестанта сделать ему инвалидность. За свои услуги она взяла 600 тысяч рублей, хотя медико-социальная экспертиза предоставляется бесплатно. Деньги юрист взяла, а выполнить обещанное забыла.

- Уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении бывшего адвоката было отправлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ростовской областной прокуратуре.

Если вину юриста докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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