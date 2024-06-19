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В Ростове без вести пропавшую 85-летнюю пенсионерку нашли живой

В Ростове без вести пропавшую 85-летнюю пенсионерку нашли живой
В Ростове без вести пропавшую 85-летнюю пенсионерку нашли живой. Вера Лысова перестала не выходила на связь с 17 июня.

Пожилая женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Близкие забили тревогу, когда пожилая женщина не вернулась поздним вечером. Поскольку пенсионерка дезориентирована, родные немедленно обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились неравнодушные люди.

К вечеру 18 июня родственники сообщили, что пожилая женщина найдена живой.

О том как чувствует себе Вера Лысова не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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