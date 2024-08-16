В Ростове без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове без вести пропал дедушка, страдающий потерей памяти. О местонахождении Сергея Федосеева ничего не известно больше недели.Последний раз 73-летнего мужчину видели 9 августа. Он ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родственники пытались отыскать пенсионера самостоятельно, но не смогли найти. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в соцсетях.Рост пропавшего составляет около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, голубые глаза и темно-каштановые, с проседью, волосы. В день исчезновения на дедушке были черные джинсы и такого же цвета туфли, голубое поло с красно-синими полосками и темно-коричневая кепка.Если вы видели Сергея Федосеева или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8(800)700-54-52.