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В Ростове без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

В Ростове без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти
В Ростове без вести пропал дедушка, страдающий потерей памяти. О местонахождении Сергея Федосеева ничего не известно больше недели.

Последний раз 73-летнего мужчину видели 9 августа. Он ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родственники пытались отыскать пенсионера самостоятельно, но не смогли найти. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в соцсетях.

Рост пропавшего составляет около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, голубые глаза и темно-каштановые, с проседью, волосы. В день исчезновения на дедушке были черные джинсы и такого же цвета туфли, голубое поло с красно-синими полосками и темно-коричневая кепка.

Если вы видели Сергея Федосеева или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8(800)700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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